Con la misma mentalidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La estrategia de Cimarrones de Sonora para los dos juegos que quedan en el Clausura 2017 no debe de modificarse, aseguró el capitán Aldo Polo de cara a su duelo contra el Atlante.Para el mediocampista de contención, lo sucedido el viernes ante Zacatepec no debe de significar algo diferente ya que, desde su punto de vista, fue uno de los juegos donde tuvieron más domino sobre el rival."Me quedo con el esfuerzo y con el gran partido que hicimos, sabemos que de ahí tenemos que partir para encarar el juego contra el Atlante. Tenemos que hacer lo que hemos venido haciendo, jugar bien y plantear bien el partido", platicó.Además, indicó, está consciente de que la aduana que representará Cancún es muy importante y a la vez complicada, pero adelantó que tomarán en cuenta todos los factores que pudieran tener en contra"Hay que ser muy inteligentes porque vamos contra un equipo muy complicado, el clima es complicado y hay que estar alerta a esos factores pero tengo la confianza de que vamos a hacer un buen partido", expresó.En lo que respecta al tema del penal que falló ante Zacatepec, el portador del gafete de capitán dentro de la cancha mencionó que estaba consciente de que a medida de que no fallara sus cobros, las posibilidades de errar eran mayores porque los arqueros ya lo conocerían.