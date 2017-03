Jóvenes no tienen oportunidades: 'Kikín'

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de que a últimas fechas el futbolista mexicano ha sido golpeado por reglas como la 10/8, el ex delantero de la Selección Nacional, Francisco "Kikín" Fonseca indicó que la falta de oportunidades ha existido desde siempre.Aunque aseguró que la falta de talento se ha visto poco, quien en alguna ocasión fuera delantero del Benfica de Portugal indicó poco a poco se verá a mayor escala los problemas que esto ocasionará."Siempre ha habido poca confianza para el futbolista mexicano. No hay confianza, no hay credibilidad y ahora menos por la regla 10/8, he visto al América jugar con diez no nacidos en México y se achican las oportunidades."Lo estamos viendo poco, en menor escala por la Sub 20, pero lo vamos a ir viendo a mayor escala en Selección Nacional", expresó el nacido en León, Guanajuato.En lo que respecta a la vida que ha tenido posterior a que anunció su retiro hace tres años jugando en Costa Rica, el "Kikín" comentó que ha sido muy bueno el seguir ligado a este deporte ahora en la televisión y que posteriormente buscará ser director técnico."Ha sido muy bonita mi vida después de mi retiro de las canchas, pero gracias a Dios sigo involucrado en futbol, sigo como analista deportivo y mi trabajo es ver partidos de futbol y anotar técnicas y tácticas, para lo que me ha servido bastante mi título de director técnico", expresó.Indicó que en caso de que en un futuro emprendiera su carrera como estratega, le gustaría dirigir al Cruz Azul , a los Pumas, al Benfica de Portugal y a la Selección Nacional.Después de que jugó varios años para la "Máquina Cementera", el guanajuatense considera que lo vivido en la actualidad por este equipo es una mala racha y lo comparó con los Cachorros de Chicago que rompieron una maldición de más de 100 años.