Sólo piensa en el título

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El campeonato de la Major Arena Soccer League es el único objetivo que persigue Soles de Sonora al contar con el mejor récord global en la presente temporada, aseguró el presidente del equipo, Rogelio Cota Gutiérrez.



El directivo dijo sentirse en deuda con la afición sonorense luego de que en la campaña anterior se quedaron a un paso al caer contra Baltimore Blast en la gran final y quedando como subcampeones en su primer año dentro de la liga.



"Era parte del objetivo deportivo llegar como primer lugar divisional y de toda la liga, para poder recibir en casa. La verdad es que tenemos una espinita clavada de la temporada pasada, que aunque fue nuestra primera, ya habíamos hecho la temporada de ensueño con el segundo lugar, perdimos".



"Y nosotros queremos regresarle a la afición esa parte que se nos fue en la final, y tanto tu servidor, cuerpo técnico, como los muchachos, estamos comprometidos en traernos el campeonato a Sonora", mencionó.



Cota Gutiérrez mencionó que sería ideal la repetición de la final de la temporada anterior, en busca de obtener una revancha ante el cuadro estadounidense, que también consiguió su pase a los playoffs en la División Este.



"Me encantaría, yo personalmente, me encantaría que fuera así, eso a mi sí me gustaría demostrarle a Baltimore (Blast) que la vez anterior nos ganó porque eran circunstancias y el momento, pero que hoy regresamos mejor que nunca para ser campeones", indicó.