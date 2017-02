Un formador de campeones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de levantar en hombros a Miguel Berchelt tras su victoria sobre Francisco "Bandido" Vargas, el entrenador hermosillense Alfredo Caballero aseguró que su siguiente meta es tener a un tercer campeón del mundo en su gimnasio.



El instructor de la colonia Los Jardines tomó renombre en 2013, cuando su pupilo Juan Francisco "Gallo" Estrada destronó a Brian Viloria y se convirtió en el monarca Mosca de la AMB y la OMB, lo cual vino a reivindicar el sábado anterior con el campeonato de "El Alacrán".



"Muchos no creían en nosotros, como cuando fuimos con Juan Francisco a Macao, cuando peleamos con Viloria, que también íbamos contra la corriente.



"Ya hemos demostrado que lo de Juan Francisco no fue una casualidad, trabajamos bien para ser campeones, ahora fue con Berchelt y vamos por más", comentó.



En su primera experiencia televisada por HBO el sonorense tuvo por un momento los ojos del mundo del boxeo sobre él y su equipo, lo cual podría volverse permanente de mantener a peleadores de este nivel y seguir produciendo talento de exportación.



"De hecho ya he tenido ofertas de entrenar a otros campeones y ex campeones del mundo, la verdad es que a como vayan viniendo las vamos a ir tomando si se puede.



"Ahorita me voy a enfocar en (Rogelio) ‘Porky’ Medina, a Pedro Campa, a Víctor Olivo, a los que están un poco más avanzados".



Adelantó que Berchelt volverá a los entrenamientos en un mes para hacer su primera defensa en los próximos meses, mientras que "El Gallo" regresará a los encordados el 11 de marzo en la Ciudad de México.



"Vas avanzando, la gente ya te va conociendo, ahorita ya entramos a HBO, con un muchacho de peso más grande, que ya entra en las carteleras de Estados Unidos", dijo.