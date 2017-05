Gran regreso

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El capitán Steve Monreal demostró una vez más que la etiqueta de líder le viene bien, y guió a los Rayos de Hermosillo a pegarle 112-98 a los Halcones de Ciudad Obregón en el inicio de la segunda vuelta del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico.



Con un último periodo en el que demostró su pegada, el número 6 del equipo líder del standing fue fundamental para concretar la remontada ante unos "emplumados" que vinieron y se plantaron de buena forma al Gimnasio del



Estado.



Al término del juego el que mejor dividendos entregó fue Monreal al conseguir 23 puntos con la ayuda de Emmanuel Little, quien metió 18 más. Por los cajemenses Rice Jr. encestó 25 y Landon Atteberry hizo 19, pero no les alcanzó.



Después de que en el arranque del juego no les salieran bien las cosas, los capitalinos dieron el golpe en el tercer cuarto, cuando remontaron una desventaja de ocho unidades de la mano de Bell, quien metió cuatro disparos desde atrás del perímetro, dejando las cosas 83-82.



La primera mitad no fue precisamente la más efectiva para los de casa, quienes lucieron erráticos desde la larga distancia y tuvieron que recurrir a la velocidad de jugadores como Steve Monreal y Anthlon Bell, pero eso no evitó que se fueran abajo 58-50.



En el aspecto individual, el mismo capitán había sido el mejor canastero con 13 puntos, con el respaldo de Emmanuel Little con 8 más. Por los obregonenses Glen Rice Jr. colaboró hasta ese momento con 15 y Nickolas León con 10.