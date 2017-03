Cae Cimarrones ante Dorados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

No hubo liderato general para los Cimarrones de Sonora . 'El Gran Pez' fue su verdugo con una goleada.La posición de honor y la cuarta victoria al hilo no pudieron llegar para los Cimarrones que fueron superados ampliamente con un abultado 5-1 en contra de los Dorados de Sinaloa en el estadio "Héroe de Nacozari", en actividad de la jornada 11 del Ascenso MX.Con este resultado, los dirigidos por Juan Carlos Chávez se quedaron con sus mismas 18 unidades y cayeron momentáneamente a la quinta posición general.El conjunto sinaloense fue más contundente con sus oportunidades al ataque y combinado con las desconcentraciones de los locales, se llevaron los tres puntos sin complicación alguna a partir de la segunda mitad.El primero del cuadro visitante cayó al minuto 11 por conducto del primero de la noche de Jesús Ángulo, que remató dentro del área frente al arco.Miguel Vallejo metió en la pelea a los 'cornudos' con un espléndido pase de Aldo Polo que lo dejó solo para ingresar al área y definir para igualar los cartones al 20'.De ahí adelante dio comienzo el festín de goles de los sinaloenses, con el 2-1 con un remate de cabeza Vinicio Ángulo para irse así al descanso.No pasaron ni 20 segundos del silbatazo de la parte complementaria, cuando clavaron el tercero con un zurdazo de Patricio Rubio que sacó sólo desde el punto penal para aumentar la ventaja.Gabino Espinoza no atajó un cabezazo que parecía sin peligro de Patricio Rubio al 73' que significó el 4-1 y Jesús Ángulo, con su doblete, completó la goleada al minuto 85.