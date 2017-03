Los Cimarrones de Sonora quieren la cima

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El liderato a la vista y dar un importante pase rumbo a la salvación son las motivaciones principales que tendrá Cimarrones de Sonora cuando reciba hoy a los Dorados de Sinaloa en la undécima jornada del Clausura 2017.En el segundo encuentro consecutivo en el "Héroe de Nacozari" de la Liga, la tropa de Juan Carlos Chávez tratará de hilvanar cuatro triunfos en el torneo, situación que los ha puesto en zonas de Liguilla y en la pelea por el liderato.En caso de que los sonorenses se queden con el triunfo y que Zacatepec pierda, además de que Mineros de Zacatecas no gane, el liderato general le pertenecerá a Cimarrone, situación que no se ha presentado en sus tres torneos anteriores.Es probable que el capitán Othoniel Arce esté de regreso en la convocatoria, sin embargo el estratega indicó que posiblemente no salga de arranque, situación diferente a la de Raí Villa quien ya se encuentra al 100%.Después de quedar eliminados a media semana de la Copa MX, la alineación que saltará al terreno de juego será similar a la que tuvieron ante Bravos de Juárez el viernes pasado con Abraham Carreño y Raí Villa en la delantera.La única vez que Cimarrones y Dorados se vieron las caras fue en el Apertura 2016 donde los de Sonora le pegaron 2-1 a los de Sinaloa a domicilio en el Estadio Banorte.