En proceso de adaptación

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En un proceso de adaptación al sistema de juego de Cimarrones de Sonora es como se encuentra el delantero del club, Abraham Darío Carreño después de cinco jornadas en las que no ha podido consolidarse en la titularidad.Después de que no ha conseguido anotar en los cuatro encuentros que ha disputado con la casaca de su nuevo equipo, el regiomontano está enfocado en buscar comodidad en el sistema de juego."Estoy bien, adaptándome al sistema de juego que es muy dinámico, tanto adelante como en media cancha y vamos poco a poco adaptándonos. Lo he hablado con el profe y le he dicho que en equipos anteriores mi dinámica era un poco más pausada", mencionó.Declaró que el juego de hoy ante Tampico Madero será un parámetro importante y en caso de que puedan salir con la victoria, se despegarán del grupo de pelea por no perder la categoría."Yo creo que es un parámetro importante para nosotros para saber en qué momento estamos, que posición estamos tomando en el torneo y creo que ese será un gran partido, muy agradable para la afición"."Creo que ganando nos despegamos un poquito y creo que será lo fundamental, que nos preocupemos por lo nuestro no tanto por lo que hacen los rivales", sentenció.