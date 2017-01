Milke quiere ser titular

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el propósito de ser titular todos los partidos y poner su futbol al servicio del equipo, llega el nuevo central de Cimarrones de Sonora Víctor Milke, proveniente de los Gallos Blancos del Querétaro.El joven refuerzo de 21 años arriba a la escuadra sonorense tras haber conseguido el título en la categoría Sub-20 en el Clausura 2016, sumándose después que el resto de sus compañeros.“Me integré apenas la semana pasada, no me afectó no hacer pretemporada porque ya venía jugando, estuve jugando la liguilla con segunda división y llegando aquí me han recibido bien, todos me han aceptado”, expresó.Los “cornudos” enfrentarán a Toros de Celaya en su primer compromiso del Clausura el próximo sábado como visitantes, a lo que el zaguero confió estar muy centrado para lograr grandes metas.“Tengo experiencia ante Celaya debido a que con la cercanía con Querétaro, jugábamos algunos amistosos. Me tocó jugar también un partido de copa contra ellos y ahora a ver videos de ellos esta semana para más referencias.“Desde el principio todo mi esfuerzo será diario para que se vea una buena actitud de mi parte y contagiar al grupo para que todos jalemos parejo”, añadió.