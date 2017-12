Con puntería

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La segunda victoria llegó para el equipo de EBH dentro del Grupo B de la categoría Secundaria 2004-2005 Varonil al derrotar por 34-23 al Inam, en el Torneo Navideño de Basquetbol de EL IMPARCIAL.



Los ganadores tuvieron como referente a la ofensiva dentro de la duela a Alan Sierras con sus once unidades, respaldado por sus compañeros Manuel Aguayo con cinco y Raúl López con ocho. Por los contrarios el mejor canastero fue Ángel Garzón, que no pudo evitar el descalabro pese a sus once puntos.



La escuadra de Regis sumó su tercer ganado de la competencia luego de apalear por marcador de 38-16 a Cocodrilos para mantenerse como de los aspirantes dentro del de ese mismo sector.



Carlos Liogón fue el mejor canastero por los ganadores al lucirse con sus trece puntos y fue respaldado por su compañero Octavio Cota que aportó ocho a la cuenta de los suyos.



En los mismos duelos de los varones, el cuadro de Campogrande sumó otro resultado a su favor al derrotar por 43-19 a Taes, San Xavier Caborca se lució en la duela al doblegar 38-24 al CAP y Colegio Larrea venció 29-25 al Instituto Vanguardia.



Por las damas, la quinteta de San Xavier Caborca debutó con el pie derecho en el certamen tras imponerse por 39-27 a Colegio Regis, de la mano de la dupla de Emily Quintero que anotó doce unidades y Kassandra González con sus 10.