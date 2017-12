Ven al 'Tri' en octavos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Selección Mexicana se sacó la rifa del Tigre al quedar ubicado en el grupo del campeón del mundo Alemania, al celebrarse ayer el sorteo de Rusia 2018.



Especialistas sonorenses coincidieron en que el "Tricolor" tiene la capacidad para sortear el Grupo F, en el que también se encuentran Suecia y Corea del Sur, aunque sin el voto de confianza para aspirar al anhelado quinto partido.



"El grupo muy fuerte y se jugará a muerte el segundo lugar. Creo que México definirá el pase en el tercer juego contra Suecia. El que gane pasa. En caso de pasar estará muy desgastado por la exigencia a límite de tres juegos de grupo. Fundamentalmente porque Osorio es necio en poner contenciones que no son y creo que eso afectará y hasta aquí llegará", consideró el entrenador Manuel Guerra.



Para el dirigente de la Liga Sol del Pitic, Antonio Oropeza, México estará en octavos de final, pero nuevamente será eliminado en esa instancia, donde se toparía a Brasil.



"Ese grupo no es sencillo, pero acuérdate que los campeones no inician bien... ejemplo Argentina en el 90 y últimamente España. Creo que podemos darle un buen partido a Alemania y quizás rascarle un punto. Suecia se puede ganar y contra los coreanos conseguimos el pase", indicó.



Como el grupo más difícil que le ha tocado a México en la historia de los Mundiales calificó el director técnico de Soles de Sonora, Luis Jaime Borrego, el que afrontará en Rusia.



"Tener a Alemania en nuestro grupo es muy complicado, Corea y Suecia también son difíciles. Hay que ir paso a paso, dando golpe de autoridad, imagínate ganándole a Alemania sería algo muy importante para el futbol mexicano", mencionó.