Motiva a Norma cariño de la gente

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La delantera sonorense del Club Chivas Femenil en la Liga MX, Norma Palafox, estuvo de visita en Hermosillo y se dio el tiempo para asistir al encuentro entre Soles de Sonora y Barracudas, en donde convivió con sus seguidores.



Palafox, de 19 años, dijo sentirse emocionada por haber cumplido ya su sueño de ser campeona dentro del futbol profesional al derrotar 3-2 a las Tuzas del Pachuca en la final del primer torneo de la Liga MX Femenil.



"Estoy muy feliz, es un sueño hecho realidad, yo creo que todo futbolista sueña con ser campeón y en mi primer temporada como profesional ya lo soy, estoy muy contenta", comentó.



La huatabampense fue clave en la final al marcar el 3-2, además de anotar uno más en la semifinal.



"Creo que es el resultado de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio que he tenido dentro de la temporada, la verdad trabajé mucho para esto y pues me motiva que se estén dando los resultados y me siento afortunada y bendecida".



Sobre su recibimiento a Sonora, Duarte Palafox demostró sentirse emocionada por el trato que le ha dado la gente.