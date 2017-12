Triste relevo

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA(GH)

La ofensiva de Águilas de Mexicali explotó en la octava entrada y definió el juego que le ganaron anoche a Naranjeros de Hermosillo, al son de 7-3 en el primero de la serie en la frontera.



Cuando el encuentro se encontraba 2-2, otro mal relevo de Héctor Galván hizo que los locales timbraran cinco anotaciones, comandados por un estacazo de cuatro estaciones conectado por Chris Roberson.



Roberson remolcó tres con ese cuadrangular, además de un sencillo de Walter Ibarra que mandó al plato a Xorge Carrillo, quien anteriormente también había puesto la pelota en los jardines para impulsar a C.J. Retherford.



Galván cargó con la derrota, ya que solamente duró en la lomita un out, no sin antes permitir que le dieran cinco inatrapables y le hicieran cinco anotaciones, dejando su efectividad en 8.05.



La victoria le correspondió a Atahualpa Severino, quien trabajó un episodio en el que sólo toleró un inatrapable, esto después de una sólida salida del abridor Justin DeFratus, aunque no se le dio la decisión.



Mexicali anotó primero en la tercera cuando Luis Juárez impulsó con hit a Roberson, pero inmediatamente después la visita le dio la vuelta y se puso 2-1 gracias a un sencillo de Luis Alfonso García y un elevado de sacrificio de Iván de Jesús Jr.



En la novena Fernando Pérez pegó su octavo cuadrangular de la campaña, pero no fue suficiente para insinuar una remontada.