Mudan estatua de Espino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de que desde el pasado 27 de septiembre se anunció el traslado de la estatua de Héctor Espino hacia el Estadio Sonora, ayer comenzaron los trabajos para el proyecto al ser desmontada del lugar donde estuvo los últimos tres años, en el cruce del bulevar que lleva su nombre y Luis Donaldo Colosio final.



Trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo retiraron la figura de la base ayudados de una grúa para trasladarla.



Juan Aguirre Contreras, gerente general de la institución, explicó que aún no se sabe el lugar exacto donde estará colocado el monumento, pero que en los próximos días se le harán las mejoras necesarias para volverla a colocar.



"En realidad la estatua se va a llevar al Estadio Sonora como lo ha pedido mucha gente, ya dieron la autorización, se va a llevar al Estadio Sonora y se está buscando un lugar adecuado, se va a elegir un lugar donde se pueda poner, pero es un hecho que sí se va a hacer.



"Va directo al Sonora, porque hay que restaurarla, no se cómo se dice, volverle a sacar lustre a la imagen y completar los bats. Va ser un proceso no muy largo, pero sí va a llevar un tiempesito hacerlo", destacó.



En septiembre, en rueda de prensa, el club informó que se creará un área en la nueva casa de Naranjeros donde la estatua de Espino González será el principal atractivo, pero se honrará a todos sus héroes históricos.



Aguirre Contreras mencionó que no se tiene fecha exacta para volver a colocar el monumento, ya que, explicó, se atravesarán fechas importantes de diciembre, tiempo en el que consideró no muy apropiado para hacer este tipo de cosas.