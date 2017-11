Habrá gran actividad en Bahía de Kino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con una carrera off road, una rodada ciclista y una muestra gastronómica, este fin de semana será la clausura del Kino Fest 2017, informó Turismo Municipal.



Eduardo Lemmen Meyer, titular de la dependencia, comentó que las actividades iniciarán el sábado con la salida de vehículos off road que recorrerán desde Punta Chueca a Kino Mágico.



“Este fin de semana será el cierre del Kino Fest 2017, donde por tres fines de semana buscamos hacer actividades con el objetivo de reactivar la economía de la zona en la temporada baja”, recalcó.



Para el domingo saldrá una rodada ciclista desde el Estadio Sonora a las 06:00 horas, con un costo de inscripción de 350 pesos que incluirá una camiseta alusiva al evento y el pase a la muestra gastronómica.



Desde las 07:00 a las 11:00 horas en el muelle de Kino Pueblo será el cierre del Acuatlón Solar Kino 2017, donde cualquier persona podrá participar con una inscripción desde 150 a 700 pesos, depende de la categoría.



Además según informó Jorge Luis Camacho Urbalejo, miembro del comité organizador del Acuatlón 2017, habrá una categoría especial para personas con discapacidad.



El domingo a partir de las 11:00 horas, en la Unidad Deportiva de Bahía de Kino se realizará la muestra gastronómica con un costo de entrada de 200 pesos, con derecho a degustar de todos los stands.



Será en este mismo lugar donde se premien a los ganadores de la rodada ciclista, carrera off road y el acuatlón.



En los dos fines de semana anteriores acudieron cerca de 20 mil visitantes que dejaron una derrama económica alrededor de once millones de pesos, detalló.