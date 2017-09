Margarito listo para la prueba

(GH)

Antonio Margarito buscará dar una buena exhibición esta noche frente al estadounidense Carson Jones en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre de Chihuahua, en la pelea estelar de la velada que se disputará a 10 rounds en peso Superwelter.



Ambos pugilistas libraron la báscula ayer en la ceremonia de pesaje y el tijuanense no dudó en predecir su victoria en busca de una tercera pelea contra Miguel Cotto.



"Lo reitero: Ganaré el sábado, será una gran pelea y pediré a Miguel Cotto para retirarlo yo en diciembre, esa rivalidad aún no termina, pega como niña y sabe que en la segunda lo favorecieron, pero ahorita mi mente está en Jones", aseguró el doble ex campeón mundial.



Tras los estelaristas, subieron a la báscula quienes tomarán parte en la pelea principal de respaldo. Ramón "Inocente" Álvarez y Johnny "Vaquero" Navarrete se enfrentarán, a 10 rounds en peso Superwelter, en una de esas peleas con mucho en juego y que no tienen que ver con campeonatos o dinero: Orgullo y reconocimiento.