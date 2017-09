'Gallo' irá tras de Cuadras

(GH)

El ex campeón mundial de la AMB y OMB en peso Mosca, Juan Francisco "Gallo" Estrada se visualiza como campeón mundial nuevamente, pero ahora en la división Supermosca, y el primer paso será noquear a Carlos Cuadras.



El "Gallo" se medirá al sinaloense Carlos "Príncipe" Cuadras el próximo sábado en una pelea eliminatoria al título Supermosca del CMB (Consejo Mundial de Boxeo) en el StubHub Center de Carson, California.



A diferencia de su preparación para otras peleas, el rocaportense se concentró en Los Mochis, Sinaloa.



"Vamos llegando de Los Mochis y ya estamos listos, lo fuerte ya se hizo, ahora sólo nos mantenemos para llegar bien al día del pesaje. Nos concentramos en Los Mochis para tener más variedad con los sparrings", comentó.



Estrada Romero, de 27 años, sabe que el estilo de combate que posee Cuadras no es muy fácil pero eso no lo limitará para buscar acabar por la vía rápida el combate.



"Va a ser una pelea difícil por el estilo que él tiene, que pega y corre y así se la lleva, pero para eso trabajamos, ya tenemos la estrategia y vamos a salir los primeros rounds para ver cómo viene él, ya a partir del tercero o cuarto vamos a hacer nuestra pelea y buscar el nocaut".



El nicaragüense Román "Chocolatito" González y el tailandés Srisaket Sor Rungvisai se enfrentarán en el pleito estelar de la función "Superfly" en pelea de revancha. El asiático se llevó la victoria en su primer enfrentamiento por decisión



mayoritaria.



El CMB planeó esta velada para que el ganador de Estrada-Cuadras se mida al de González-Rungvisai por el Campeonato Mundial Supermosca.



"Con el favor de Dios ganando esta pelea me gustaría que el ‘Chocolatito’ le gane Rungvisai para pelear con él otra vez, aunque ya no es algo que me importe mucho. Yo sólo quiero ser campeón mundial nuevamente y no importa el rival contra el que tenga que pelear para lograrlo", añadió.