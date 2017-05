Par de jonrones del bat de Emiliano

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con par de estacazos para ayudar a que su equipo consiguiera la primera victoria del Campeoanto de Beisbol Infantil de Las Américas de EL IMPARCIAL, el niño Emiliano Morales fue una de las figuras del tercer día de actividades.



El jugador del cuadro de Puerto Rico comentó que es mucha la felicidad que sintió después de conseguir los dos tablazos que ayudaron a él y a sus compañeros a lograr el triunfo.



"Me siento muy feliz de estar aquí en este torneo representando a Puerto Rico y cuando me paré a batear en las dos veces nada más quería pegar de hit, pero hice swings con poder y salieron los jonrones", djo.



Además, mencionó también que en cada ocasión que se paraba con el bat en home, su manager le daba las instrucciones claras para hacer los ajustes en su mecánica, a lo que también le dio parte del mérito de su gran trabajo.



Para él, el hecho de conseguir este éxito significa mucho porque considera que será una gran motivación para mañana cerrar con fuerza el rol regular en el que antes de ayer no habían sumado ninguna victoria.