Andan los Arceo a las carreras

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cuarenta años no fueron suficientes para borrar el amor por los motores que Francisco Arceo Muñoz importó en 1977 desde Veracruz, y hoy en día parece haber vuelto para quedarse en Sonora.



Impulsado por su ahora familia sonorense, lo que empezó en las carreras de 1/4 de milla se ha adaptado a la modalidad del off road, como parte de la comunidad que actualmente se encuentra en crecimiento en nuestra localidad.



Son ahora sus hijos, Francisco y Carlos, además de su nuera Patricia, quienes lo apoyan y participan con él en esta disciplina que involucra tanto a pilotos como mecánicos y todo tipo de asistentes.



"En 1977 emigré para acá para hacer una presa en Recursos Hidráulicos y aquí me quedé. Llegué a hacer una presa de almacenamiento a Divisaderos y apenas había carreteras en ese entonces en Sonora.



"En tiempo de trabajo no puedes dedicarte a los carros o a hacer otra cosa más que la familia, pero hace siete años que me operaron a corazón abierto y me jubilé", expresó.



CAMBIO DE RUTINA



Su rutina cambió hace tres años, cuando decidió comprar un taller al Norte de Hermosillo y empezar a trabajar en proyectos personales y dedicados al esparcimiento familiar.



El primero de ellos, un tubular que serviría de diversión para cuando los suyos visitaran el terreno con el que cuentan en San Pedro, pero que acabó por detonar la bomba que Francisco había guardado en su genética toda su vida.



"Hicimos motores para las carreras, compramos llantas y suspensiones; yo empecé y luego mis hijos me empezaron a preguntar qué andaba haciendo.



"Es una cosa bonita porque a ‘Paco’ y a su esposa les gusta mucho, el año pasado corrimos una carrera allá en Pesqueira, San Miguel y Carbó, fueron 200 kilómetros y fueron todos mis hijos y mi esposa y quedamos en segundo lugar".



EQUIPO FAMILIAR



Actualmente la familia es ampliamente conocida dentro de la comunidad de Asores, y bajo el nombre de Biliosos Arceo Racing Team, intentan ganarse cada vez más el respeto de los competidores del circuito regional.



Su próxima meta será el competir y terminar la recién instaurada carrera Sonora 300, para la cual ya preparan dos vehículos que pretenden les llenen la cara de polvo y el pecho de orgullo.



"El año pasado competimos en seis carreras del serial, a Nogales no pudimos ir, pero ahorita estamos puestos para la Sonora 300.



"Yo en mi juventud corrí en el autódromo de México, en Guadalajara, en Aguascalientes, en Monterrey, Puebla; en la categoría Pony, que eran Volkswagen, Renault y Datsun, en 1975 y 1976".