Cimarrones ganó respeto: Chávez

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tranquilo porque Cimarrones de Sonora se ganó el respeto del futbol mexicano, es como se quedó el técnico Juan Carlos Chávez después de que culminaran participación en la Copa MX.El estratega comentó que tenían puesta la mentalidad en derrotar a Xolos de Tijuana, pero por diversas cuestiones no se consiguió y ahora se enfocarán en el Ascenso MX para cerrar el torneo de buena forma."Tratamos de jugar bien, de hacerles daño y nos fuimos arriba en el marcador, a final de cuentas no nos alcanzó, pero creo que dejamos buena imagen, el equipo se ganó el respeto en la división y también en toda la Copa."Ya terminó la Copa y ahora tenemos enfrente a Dorados, un rival muy complicado y ahora solamente pensamos en ellos, ya se quedó atrás la Copa, estamos dolidos pero el viernes ya tenemos un partido y tenemos que estar concentrados", comentó.En lo que respecta al siguiente duelo, el michoacano expresó que si bien el rival en turno viene en un buen momento y en igualdad de puntos en la tabla general, tratarán de hacer lo que mejor saben: Correr y pelear los 90 minutos."Nosotros somos un equipo donde todos corren, donde todos luchan. No tenemos muchas figuras pero sí tengo un buen conjunto, un buen colectivo y seguiremos en lo nuestro, tenemos que multiplicarnos en la cancha y siempre partiendo del orden en defensa", mencionó.