Respeta Vallejo a la jaiba

Con las mismas ganas de triunfar que en cualquier juego, pero sabiendo que es un partido de alto grado de importancia es como los Cimarrones de Sonora encararán el juego ante Tampico Madero, afirmó el mediocampista Miguel Vallejo."Sabemos que armaron buen equipo y como todos los juegos tenemos que enfrentarlos con las mismas ganas y la misma hambre de siempre de querer ganar, obviamente no estamos jugando muchísimo porque tenemos que salir de los problemas de cocientes", expresó.Después de que la Jaiba Brava se reforzó con gente de renombre en el futbol mexicano como Daniel Ludueña y Marc Crosas, Vallejo Navarro aceptó que se armó muy bien, pero que eso no les resta posibilidades."Obviamente es un equipo que se armó para salvarse, para dar todo en este torneo, pero somos once contra once en la cancha y el que esté mejor preparado es el que va a salir victorioso el fin de semana", declaró.Además está completamente mentalizado en ayudar al equipo, indicó, y es para eso que día con día se prepara, al igual que todos sus compañeros."Obviamente estoy preparándome para seguir aportándole al equipo y me siento cada día mejor en la cancha y más confiado, pero eso es en base al trabajo y la dedicación que le pones a tu profesión y al apoyo de los compañeros", expresó.