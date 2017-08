Competirán nadadores de la Ola Roja en torneo internacional

(GH)

El nombre de Sonora será puesto en alto por los jóvenes de la Ola Roja que competirán en el torneo internacional de natación Challenger, en San Diego, California, del 4 al 6 de agosto.



Emiliano Moreno Viera, de 12 años de edad, dijo que se medirán ante los mejores nadadores de México, Estados Unidos y Canadá, donde competirán en albercas semi olímpicas, de 25 metros de longitud, y olímpicas de 50 metros.



Alejandro Díaz Díaz, de 14 años, explicó que para alcanzar el nivel necesario para esta clase de competencia, es necesario entrenar fuertemente y con disciplina, con la expectativa de conseguir un sobresaliente en el torneo Challenger.



“Nos hemos estado sacrificando para venir doble sesión en las mañanas, no tratar de faltar y que la flojera no nos gane, y dando todos los entrenamientos para hacer un buen papel allá”, dijo.



Carlos Said Cosío Méndez, de 16 años de edad, destacó que una competencia de este nivel es de suma importancia para su carrera, ya que los ayudará como deportistas para incrementar su nivel de rendimiento.



“En primera es una gran motivación, y una gran experiencia que nos va ayudar en un futuro”, expresó.