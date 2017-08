A la caza de Tuzos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La victoria ya llegó en el Apertura 2017 del Ascenso MX y ahora el objetivo para Cimarrones de Sonora es que se logre en la Copa MX.El segundo compromiso del torneo ‘copero’ para Cimarrones en busca de sus primeros tres puntos será hoy cuando reciban a los Tuzos del Pachuca a las 19:00 horas (tiempo de Sonora) en el estadio Héroe de Nacozari.Los pupilos de Mario García llegan con buen ánimo y mentalidad a este encuentro luego de obtener su primer triunfo como visitante el pasado fin de semana ante Cafetaleros de Tapachula y qué mejor que enfrentar a un rival de la Liga MX.Además, como antecedente en su duelo inaugural de esta competencia, la escuadra sonorense no pudo traerse un buen resultado luego de caer por 2-0 en la cancha de "La Corregidora" en contra de los Gallos Blancos de Querétaro.Los hidalguenses pueden ser un buen sinodal para el cuadro ‘cornudo’ que cuenta con un plantel atractivo y que vendrá con elementos que ya aparecieron en el once titular de Diego Alonso como Érick Aguirre, Emmanuel García, Robert Herrera y Jonathan Urretaviscaya.Este será el primer duelo para los Tuzos en el torneo de Copa y el recién llegado futbolista japonés Keisuke Honda aún no estaría listo para debutar con el club hidalguense.