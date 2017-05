Vera desaparece la bola del campo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un tablazo que abandonó las instalaciones de la Unidad de Beisbol Infantil de la Fundación Don José S. Healy fue el que puso a Jesús Armando Vera Pérez en boca de todos en el segundo día de actividades del Campeonato de Beisbol Infantil de Las Américas de EL IMPARCIAL.



Se celebraba la cuarta entrada del juego entre su equipo, Chihuahua, ante Puerto Rico y Vera Pérez conectó un batazo tan extendido que puso de pie a los presentes en ese momento en el campo.



"Yo creo que es el cuadrangular más largo que he pegado en mi carrera. Yo tenía pensado pegar un hit, pero vi la bola buena y le quise meter mucha fuerza y salió eso", reconoció el jardinero.



A pesar de que no fue incluido en el orden al bat titular, el "Chuca" como lo conocen sus compañeros, salió desde la banca y tuvo una gran actuación donde además dio dos dobletes y un sencillo, situación que lo deja tranquilo.



"No pues, creo que mi actuación ha sido buena en el torneo, ahora empecé en la banca y creo que respondí bien a la hora que me tocó estar adentro. Yo sí pensaba que me podía ir bien hoy", reconoció.



En términos generales está consciente de que puede mejorar más en la ofensiva, pero también seguro de que lo conseguirá con el paso de los juegos.