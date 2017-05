Sonora 'A' prende mecha a artillería

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una soberbia actuación de pitcheo y un bateo que no se cansó de disparar hits hicieron que Sonora "A" siga con paso perfecto en el sector "A" del Campeonato de Beisbol Infantil de las Américas de EL IMPARCIAL al pegarle 17-1 a Yucatán.



Después de que el lanzador abridor sufriera una lesión en el mismo primer episodio, los de casa mandaron al relevista Roberto Romero, quien lanzó dos entradas y dos tercios de solo una anotación y tres imparables para ser el ganador.



El ataque inició en la segunda entrada cuando con un hit de Hernando Arredondo entraron un par, mientras que para la segunda llegaron cinco más al plato ahora con batazos de Sebastián Gálvez y Octavio Atondo.



A pesar de que ya tenían una amplia ventaja, los sonorenses no bajaron los brazos y forzaron al nocaut cuando en la cuarta entrada consiguieron una seguidilla de 10 carreras que decretó la victoria a su favor.



En este episodio los bats de Octavio Atondo, Esteban Meza, Carlos Hernández y Ricardo Rodríguez fueron los que se encargaron de ser los mejores productores, todos con dobletes, excepto el último, quien disparó un triplete.



La anotación de Yucatán cayó en la segunda entrada cuando Javier Marrufo se encargó de mandar a la registradora a su compañero Yair Ancona, pero no evitaron que Fabián Quiñones fuera el derrotado.