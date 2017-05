Gálvez juega con mentalidad ganadora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con la instrucción clara en su cabeza y con la mentalidad de darle el triunfo a su equipo es como el niño Sebastián Gálvez se paró al plato el sábado en la noche para darle la segunda victoria a Sonora "A" ante su sumilar de Chihuahua.



En el duelo nocturno posterior a la inauguración del Campeonato de Beisbol Infantil de Las Américas de EL IMPARCIAL, Sebastián se convirtió en el héroe al pegar el batazo que significó el éxito para los suyos en entradas extras.



"Yo iba a pegar un hit y el manager me dijo que me ‘fuera para las tablas’. Cuando le pego y vi que era un rodado nada más quería correr fuerte para poder llegar a la primera y que entrara el que estaba en tercera", recordó.



Y exactamente eso sucedió, aunque tenía la mira puesta en la barda, un contacto no tan sólido hizo que su pelota quedara a medio camino entre el catcher y el tercera base, quien hizo un mal tiro a la primera para que ese juego llegara a su fin.



Después de que marchan con récord invicto, el segunda base y parador en corto comentó que ahora vienen más fuertes que lo que hicieron en el Campeoanto Estatal que les dio el pase a este torneo.