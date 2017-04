Rayo sonorense

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un incidente en la Olimpiada Nacional del 2015, una destacada participación en el Campeonato Mundial de Ateltismo Sub 20 y cientos de horas de entrenamientos han forjado poco a poco a Tonatiú López, el mexicano más veloz en la historia de los 800 metros.El pasado 25 de marzo, el hermosillense no solo rompió el récord nacional con un tiempo de 1:45:51, sino que también se convirtió en el mejor sobre el planeta en lo que va del 2017 en esta distancia."Estoy muy contento porque la marca no me la esperaba en este punto de la temporada. Me encuentro muy feliz y mucho más contento porque con una sola carrera me alcanzó para muchas cosas y me deja muy satisfecho", comentó.Ya con el boleto en mano para el Campeonato Mundial de Atletismo de Londres, el sonorense comentó que el haberlo conseguido desde muy temprano en la temporada, le traerá beneficios en su preparación."Me trae alegría porque se puede trabajar muy tranquilo con la seguridade que vamos a estar allá y pues, va a impactar de manera positiva porque tenemos mucho tiempo de margen de mejora", explicó.Aunque es uno de los mejores atletas de México, a Tonatiú no se le olvidan momentos complicados como el que vivió en 2015, donde se quedó sin uno de sus zapatos en plena competencia, lo que le sirvió para mejorar y estar en donde se encuentra hoy."Fue muy importante porque en ese año yo tenía planteado ir a Juegos Panamericanos y ese error del tenis me costó mucho tiempo y me cortó una racha de victorias en Olimpiadas Nacionales, pero sí me dio mucho en qué pensar y me puse triste, pero ahorita lo tomo como anécdota", mencionó.Pero sabe que sus objetivos no acabaron aquí, y en el oriente del planeta se va gestando poco a poco un sueño para él: El representar a su País en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020."Mejor creo que no pudimos haber empezado. Se empieza con el pie derecho y esperemos seguir bien el proceso en este mundial, en los Centroamericanos del año que entra y Panamericano para saltar al debut olímpico donde esperemos estar maduros y preparados", afirmó.Además, está consciente de que no solo llegar a Juegos Olímpicos es la meta, ya que quiere evitar una "novatada" para no caer en errores que lo puedan dejar fuera a las primeras de cambio en la máxima justa del deporte.Fotos: Gamaliel González