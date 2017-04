Parte esencial

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La bipolaridad climática de Hermosillo nunca es impedimento para los aficionados que apoyan a Cimarrones las cuatro estaciones del año, quienes a pesar del frío en primavera se dieron la cita en el Héroe de Nacozari. Cimarrones de Sonora se vio las caras ante el Zacatepec Siglo XXI en la jornada 15, en las últimas instancias del certamen previo a la clasificación de le Fiesta Grande del Ascenso MX del futbol mexicano.Con algarabía los siempre fieles fanáticos que llenan las filas en el Estadio sumaron 6 mil 422 voces que apoyaron hasta el final y no cesaron la fiesta haciendo un llamado a los amantes del balompié que aún no se animan a acudir al Estadio.La Banda del Cimarrón es una pieza fundamental de la orquesta cimarrona, que partido tras partido se juega la camiseta para dar un juegazo en las gradas que trasciende hasta el campo y motiva al once sonorense a conseguir mejores resultados.