Qué infortunio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una gran noche de Armando Navarrete y la falta de contundencia fueron los factores que se combinaron para que Cimarrones de Sonora cayera 1-0 ante Zacatepec en acciones de la décimo quinta jornada del certamen.El ex arquero "cornudo" sacó por lo menos cuatro remates por parte de la zona ofensiva de los de casa para convertirse en la figura de la noche.Cuando el juego estaba 1-0, Raí Villa fue derribado en el área y el árbitro marcó penal, mismo que Aldo Polo no pudo cobrar de buena forma y mandó a la base del poste, acabando así con las posibilidades de sumar unidades.Después de varias insinuaciones de peligro de los de casa, Rodrigo Prieto recibió un pase elevado y de "Palomita" remató a escasos metros de la portería para dejar sin posibilidad a Gabino Espinoza de hacer cualquier esfuerzo.Con esto, Cimarrones perdió una posición y ahora se ubica cuarto tras la victoria de Potros de la UAEM, esperando lo que suceda hoy y mañana en el resto de la penúltima jornada.Al final del juego Juan de Alba por doble amarilla y Juan Carlos Chávez por problemas con la banca visitante se fueron expulsados y no verán acción en la que será la penúltima jornada del Clausura 2017.