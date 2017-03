Quiere el cetro Franck Tayou

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el pase asegurado a los playoffs y un juego por disputar de la temporada regular, al delantero Franck Tayou no le importa otra cosa que no sea el título de la Major Arena Soccer League.



El atacante camerunés mencionó que para él pasa a segundo término el ubicarse como el máximo anotador de la liga, sitio que actualmente ocupa con un total de 53 goles.



“Al final de cuentas, el resultado individual no es lo que importa, puedo quedarme goleador de la liga en 10 años seguidos, pero si nunca gano un campeonato, todos mis esfuerzos no sirvieron nada.



“Para mí, quiero que los goles sigan para ayudar a mi equipo a llegar al objetivo, que es ganar el campeonato para nosotros en esta temporada de la liga”, mencionó.



El actual Jugador Más Valioso aseguró que el factor de la experiencia adquirida en esta que es la segunda temporada de la escuadra sonorense dentro de la liga, es lo que los ha llevado a cometer menos errores como equipo.



“Creo que es experiencia y más confianza, eso es importante, hay pequeños errores que tuvimos la temporada pasada que no estamos cometiendo, es un año más en la liga ahorita, estamos con más experiencia y eso ayuda muchísimo”.



Añadió que anhela levantar el trofeo de campeón en el Centro de Usos Múltiples, luego de asegurar obtener el mejor récord de la liga que les da el derecho de recibir los duelos de vuelta de todos los playoffs.