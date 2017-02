Eespera Alaffita seguir mejorando

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El lateral derecho de los Cimarrones de Sonora , Édgar Alaffita García expresó que poco a poco ha ido mejorando en su posición, tanto en liga como en la copa y que el viernes buscarán demostrar su calidad como locales ante la Jaiba Brava del Tampico-Madero.El defensa vio acción por primera vez en el once ideal del Ascenso MX por su actuación en el triunfo ante Murciélagos FC en la fecha cinco del presente certamen y no ocultó su felicidad de disputar el encuentro del viernes."Estoy muy contento la verdad, pero creo que es el trabajo en equipo el que refleja todo esto, debo seguir entrenando con todo para volver a aparecer y repetir los resultados que hemos sacado".Mencionó que la adaptación ha sido positiva desde su arribo a la escuadra sonorense, ya que ha sumado un total de 495 minutos en ambas competencias, algo que lo obliga a esforzarse aún más para pelear por un puesto titular de la escuadra sonorense."Hemos agarrado al fin esa racha que estábamos esperando, tenemos que continuar sumando con el pasar de los partidos, ahora estamos muy motivados y eso nos dará para sacar más puntos en el campeonato", indicó.Cimarrones tendrá un choque directo por la permanencia al recibir a Tampico-Madero, un rival involucrado en la lucha por el no descenso, por lo que deben hacer valer la localía para sacar los tres puntos ante su afición."La Jaiba es un rival directo en la porcentual, hay que hacer las cosas que se vienen practicando y dar ese extra para ganar, no debemos confiarnos porque aún hay mucho camino por delante, lo más importante es que hay calidad en el plantel para hacerles frente", sentenció.