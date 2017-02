Un campeón agradecido

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de convertirse en campeón del mundo el pasado sábado bajo la tutela de Alfredo Caballero, Miguel "Alacrán" Berchelt dedicó parte de su triunfo a la comunidad sonorense y a la cuna de boxeadores que la representan.



Si bien el quintanarroense se hizo como boxeador profesional en Mérida, Yucatán, no es un secreto que desde hace cuatro años se incorporó al equipo del entrenador de la Selección Sonora en Hermosillo.



"Sonora siempre ha sido una cantera de peleadores exitosos y desde que era amateur en la Olimpiada Nacional representaba todo un reto enfrentarlos, porque resultaban los más duros y difíciles".



"Ahí fue donde conocí a Alfredo Caballero y años después me vine a Hermosillo a entrenar con él. Ahora sin duda me gustan mucho las tortillas de harina y la carne asada", expuso el nuevo monarca Superpluma del CMB.



El peleador de 25 años se tomó un tiempo ayer para despedirse de sus compañeros y del director de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, Genaro Enríquez, antes de viajar a su natal Cancún para tomar unas merecidas vacaciones.



"Vine a agradecer el apoyo del profesor Genaro Enríquez, quien es una gran persona y además es un amigo, estuvimos platicando y me felicitó por el triunfo; resaltó que fue una gran pelea la que di", declaró.