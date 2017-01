Atraen a la diosa fortuna

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Es momento de salir al campo. Toma un chorrito de agua pero lo retiene, corre desde el bullpen sin tragarlo, llega a la media luna, brinca con el pie derecho, pisa el césped del "infield", salta con el pie izquierdo, camina hasta la lomita y escupe el agua.Este es un ritual común del serpentinero de Naranjeros de Hermosillo, Heriberto Ruelas antes de tirar en un juego."En este medio usamos los llamados ‘muñecos’ que son como de la buena suerte. Cuando voy a lanzar tengo como unos mil más o menos", bromea.Hay quienes creen en las supersticiones, usan amuletos, realizan extraños hábitos y es que en el deporte, atletas de todos los niveles utilizan las llamadas "cábalas", siempre con un mismo objetivo: Ganar."Cuando abro, como mariscos siempre porque una vez hace como tres años tiré contra Tigres y luego pensé ya en la noche ¿qué hice hoy como para estar bien? Y desde entonces ya sea que funcione o no, yo lo creo, así que lo hago y ya", comenta el regiomontano Héctor Galván."Yo no tengo, pero sí hay muchos que no tocan la raya o la brincan, también cuando a un jugador no le está yendo bien, yo he visto que se bañan con todo el uniforme, como para cambiar la rutina de un pelotero", afirma el primera base Efrén Navarro.El director técnico de los Cimarrones de Sonora , Juan Carlos "La Pájara" Chávez dijo que utiliza cierta playera del mismo color debido a que se siente cómodo, aunque asegura: "Mi cábala es el trabajo".Como futbolista, Alberto Coyote, ex Chivas y ahora auxiliar técnico del conjunto sonorense, siempre se empezaba a vestir por la pierna izquierda, incluso para pisar la cancha primero lo hacía con el pie izquierdo."Puede ser cábala, manía pero siempre lo he hecho y me ha dado resultado", confía."Me tocó que me dirigiera Ricardo La Volpe el año pasado y si ganaba salía el día siguiente con la misma ropa con la que había ganado al siguiente partido", comparte Luis Loroña quién jugó para Jaguares de Chiapas en la Liga MX."Había un director técnico que tenía no sé, 150 imágenes en el vestidor, él se llama Juan Alvarado, muy católico, tenía la costumbre de echar agua bendita en las porterías previo a los partidos", menciona el estratega de los Soles de Sonora, Luis Jaime Borrego.Hiram "Pollo" Ruiz tuvo un entrenador que su cábala era siempre usar los mismos calcetines para los partidos."La verdad estaban horribles pero según él eran los de la suerte y fíjate que el torneo ese, no sé si fuera por los calcetines mágicos o qué pero nos fue muy bien eh, de hecho tuvimos el campeonato", dice con una sonrisa."Si llego a perder un partido donde me meten muchos goles, no vuelvo a sacar esa playera y obviamente cambio todo mi uniforme hasta los guantes, excepto pants" indica el portero Diego Reynoso."Es el sentimiento que tú tienes dentro de la cancha y si no te sientes cómodo con eso no vas a hacer bien tu trabajo, yo creo que cada quien tiene algo que le haga sentir bonito, a mí me da mucha alegría emoción y vivo de otra manera", concluye.Los ritos que siguen los deportistas tienen sus pros y sus contras considera Claudia Domínguez Moreno, sicóloga deportiva que laboró durante cinco años en Codeson.“La cábala se utiliza porque se ligan acontecimientos de sucesos pasados en los cuales la suerte es favorable para el jugador, pero caemos en una conducta supersticiosa, es decir; en una falsa autoconfianza. Es de suma importancia creer en sus propias capacidades".La especialista señaló que una rutina de este tipo bien encausada puede ayudar a reforzar la confianza de un deportista."La autoconfianza y visualización son muy importantes porque a través de ella se pueden recrear experiencias positivas previas o proyectar nuevos eventos para prepararse mentalmente para la actuación, esté en las circunstancias que se lleguen a presentar, porque hay ocasiones que ocurren situaciones imprevistas y esto ellos deben saber sobrellevar sin afectar su estado emocional y así poder competir sin problema".Domínguez Moreno dijo que el trabajo de los sicólogos deportivos es preparar a los atletas en los distintos panoramas que se puedan presentar, ya sean positivos en una victoria, o negativos con una derrota.