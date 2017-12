Quedan definidos los Playoffs de la NFL

(SUN)

Este domingo 31 de diciembre se definieron los 12 equipos que estarán en los Playoffs de la NFL rumbo al Super Bowl LII, por celebrarse en la ciudad de Minnesota en Febrero.Los Patriotas de Nueva Inglaterra (13-3), líderes de la Conferencia Americana y un contendiente recurrente para ganar el Super Tazón, recibirá toda la postemporada en casa y descansará la primera semana, al igual que los Steelers de Pittsburgh (13-3).Destaca además el boleto de los Bills de Buffalo (9-7), quienes luego de 18 años se clasificaron a los Playoffs tras derrotar a los Ravens de Baltimore (9-6).Así se jugará primero la ronda de comodín de la Conferencia Americana:— Jaguars (10-6) vs Bills (9-7) - Domingo 7 de enero a las 12:00 horas.— Chiefs (10-6) vs Titans (9-7) - Sábado 6 de enero a las 15:35 horas.Mientras en la Conferencia Nacional, los Eagles de Philadelphia (14-2) se quedaron con la cima, seguido por los Vikings de Minnesota (13-3), por lo que ambos descansarán esta semana.Así se jugará la ronda de comodín de la Conferencia Americana:— Rams (11-5) vs Falcons (10-6) - Sábado 6 de enero a las 19:15 horas.— Saints (11-5) vs Panthers (11-5) - Domingo 7 de enero a las 16:40 horas.