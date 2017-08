México busca su pase al mundial ante Panamá

(Tomada de la Red)

Después de un gris verano, la Selección Mexicana regresa a la actividad en las eliminatorias mundialistas.El viernes recibirá a Panamá en el Estadio Azteca en su sexto juego del Hexagonal Final de Concacaf.El equipo de Juan Carlos Osorio tiene la posibilidad de amarrar su pase a Rusia 2018 de forma temprana.Solo necesita una victoria ante los panameños para asegurar su boleto, en caso contrario también podría clasificar con una combinación de resultados de los otros encuentros.Estados Unidos enfrentará a Costa Rica y Honduras a Trinidad y Tobago.México es líder del Hexagonal con 14 puntos, le sigue Costa Rica con 11, Estados Unidos con 8 y los canaleros con 7. Al fondo están Honduras con 5 unidades y Trinidad y Tobago con 3.El Tri tendrá que suplir las bajas de numerosos jugadores como Rafa Márquez, Miguel Layún y Marco Fabián entre otros. Jair Pereira y Héctor Moreno además son duda para el encuentro aunque podrían estar disponibles para enfrentar a Costa Rica el martes.Cabe recordar que Juan Carlos Osorio no estará en el banquillo por suspensión.De los últimos cinco duelos entre estos rivales cuatro fueron victorias mexicanas y un empate, este último en el partido de ida del Hexagonal.Las apuestas deportivas marcan como amplio favorito al Tri para llevarse el triunfo en el Estadio Azteca.Su victoria paga -350, mientras que la de Panamá da +1100 y el empate, +400.Los momios agregan que el over de 2.5 goles paga +100 y el under, -125. Si los dos equipos marcan se ofrece +162 y -225 si solo lo hace uno. Oddsshark añade que un gol de Javier 'Chicharito' Hernández es el más probable y paga -120 por una anotación de ese jugador en cualquier momento del partido.Le siguen Carlos Vela y Raúl Jiménez con +120 por un gol cada uno.PRONÓSTICO: México 2-0 Panamá