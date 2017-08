Federer avanza en el US Open con más sufrimiento

NUEVA YORK, EU(AP )

Dado que Roger Federer se presentó el jueves con un record de 16-0 de por vida contra su rival, Mijaíl Youzhny, y con un registro de 16-0 en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, cualquiera hubiera anticipado que su duelo en esa instancia en Flushing Meadows sería de rutina para el campeón de 19 torneos de Grand Slam.



Nada que ver.

Pese a cometer 68 errores no forzados y al parecer con molestias en la espalda, Federer sobrevivió a su segundo partido de cinco sets en el US Open, remontando para vencer el jueves 1-6, 7-6 (3), 6-4, 4-6, 6-2 a Youzhny.



Se trata de la primera vez en su larga e ilustre carrera que el astro suizo de 36 años ha tenido que irse al máximo de cinco sets en las primeras dos rondas en un certamen de Grand Slam.



“La verdad que estos partidos a cinco sets son bastante divertidos”, dijo Federer en su entrevista a pie de cancha en el estadio Arthur Ashe. “Me siento bien en forma ahora”.



Federer, tercer cabeza de serie en esta edición, encadenó cinco títulos del US Open entre 2004-08, además de un par de subcampeonatos, alcanzando la final hace dos años. Pero se perdió en el torneo del año pasado al alejarse de la cancha en la segunda mitad de la temporada para recuperarse de una cirugía en la rodilla izquierda y darle respiro a la espalda.



Ese descanso le rindió dividendos. Tiene foja de 37-3 con cinco títulos en 2017, incluyendo sus consagraciones en el Abierto de Australia en enero y luego en Wimbledon en julio. Federer no cedió un solo set en los siete partidos que disputó en el All England Club.



Pero todo ha sido muy distinto hasta en Nueva York.



Youzhny es un jugador que llegó a figurar entre los 10 primeros del mundo y que alcanzó las semifinales del US Open en 2006 y 2010, pero ahora aparece 101 en el ranking. El nivel del ruso se desmoronó en los últimos dos sets el jueves al parecer por un calambre en la pierna.



“Me sentí mal por Mijaíl”, dijo Federer.



Pero el suizo tampoco las tuvo todas consigo durante el partido. Dio la impresión que no podía soltarse por la molestia en la espalda que sufrió a inicios de mes, y sus golpes no tenían la finura de siempre.



También tuvo emplear cinco sets para ganar en la primera ronda el lunes ante Frances Tiafoe, un estadounidense de 19 años.



A primera hora, el argentino Juan Martín del Potro no mermó su rendimiento tras perderse un día de descanso y despachó al español Adrián Menéndez-Maceiras para acceder a la tercera ronda.



Del Potro ganó el miércoles en tres sets su partido por la primera ronda, originalmente programado para el martes y postergado un día por la lluvia.



Sin el reposo habitual de un día en los torneos de Grand Slam, Del Potro no tuvo muchas dificultades para vencer 6-2, 6 -3, 7-6 (3) a un oponente que accedió al cuadro principal por la vía preliminar.



“Jugué mejor que en la primera ronda pero creo que todavía puedo dar más", dijo Del Potro.



El campeón del US Open de 2009 enfrentará en la tercera ronda al español Roberto Bautista Agut (11mo cabeza de serie), que venció al alemán Dustin Brown.



Se han medido dos veces, repartiéndose victorias: el español ganó en Australia 2014 y el argentino se impuso en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.



Del Potro cree que el tercer duelo “probablemente” se irá a cinco sets.



"Me acuerdo de los partidos que jugué con él en (Abierto de) Australia, cinco sets y lo perdí, y después le gané en los Juegos Olímpicos”, indicó Del Potro. “Pero ahora está mejor físicamente y pegando fuerte con su derecha, y eso será un punto a favor suyo”.



También el martes, el argentino Guido Pella perdió una batalla de cinco sets ante el belga David Goffin (9no preclasificado) por la segunda ronda. Goffin remontó para cantar victoria 3-6, 7-6 (5), 6-7 (2), 7-6 (4), 6-3 en algo más de cuatro horas de juego.



Entre las mujeres, la cabeza de serie Karolina Pliskova pasó un susto antes de vencer por 2-6, 6-3, 6-4 a la estadounidense Nicole Gibbs.



La cuarta preclasificada Elina Svitolina también avanzó con un triunfo 6-4, 6-4 sobre Evgeniya Rodina.



Pliskova y Svitolina son dos de las ocho jugadores que comenzaron el US Open con la posibilidad de estar en la cima del ranking después del torneo, y tres de ellas ha fueron eliminadas. Simona Halep (2) cayó ante Maria Sharapova en la primera ronda, mientras que Caroline Wozniacki (5), la campeonsa Angelique Kerber (6) y Johanna Konta (7) también fueron eliminadas.



Por la noche, Rafael Nadal choca con Taro Daniel en la segunda ronda del cuadro masculino.