Renuncia Tiger Woods al Masters

(AP )

Tiger Woods anunció el viernes que no jugará el Masters de Augusta por tercera ocasión en los últimos cuatro años al considerar que no tiene el nivel para competir.



Woods dijo en su página web que hizo todo lo posible para participar en el emblemático torneo de golf, pero careció del tiempo suficiente para prepararse a causa de la rehabilitación de su espalda.



El campeón de 14 majors dijo que no tiene una fecha para su regreso a la alta competición.



Woods se retiró a principios de febrero del Clásico del Desierto de Dubai, cuando llevaba una tarjeta de 77 golpes, porque sufrió —según dijo— de espasmos en la espalda.



Tampoco vio acción en el torneo Riviera, el Honda Classic y el Arnold Palmer Invitational. Incluso se retiró de una conferencia de prensa en Los Ángeles.



Este 2017 se cumple el aniversario 20 del primer Masters que Woods ganó, con un ventaja récord de 12 golpes. La anterior ocasión que se alzó con la victoria Augusta fue en 2005.