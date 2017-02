Cruz Azul tiene material de Selección: Aldrete

CIUDAD DE MÉXICO(sun)

Adrián Aldrete, defensa del Cruz Azul , considera que varios de los dirigidos por el español Francisco Jémez tienen méritos para ser convocados a la Selección Mexicana de Futbol, mas reconoce que el mal momento que vive el club afecta para que no haya tantos jugadores convcados.En la lista del colombiano Juan Carlos Osorio, para el amistoso del miércoles 8 de febrero contra Islandia, el único elemento de La Máquina considerado es el portero José de Jesús Corona."Sabemos perfectamente que Selección Nacional es consecuencia de los resultados que tengas en el club", dijo el zurdo, en conferencia de prensa previa al entrenamiento del entrenamiento celeste. "Estoy seguro que cuando esto de vuelta favorecerá a Cruz Azul , no sólo a mí (me llamarán)"."Cuando tengamos esas tardes redondas se verá beneficiado en lo individual cada uno de mis compañeros, pero antes debemos sumar acá", señaló.El Cruz Azul recibe el sábado al Querétaro, en la quinta fecha del Clausura 2017.