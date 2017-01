"Chapo" Sánchez espera el llamado a Selección

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

De futbolista criticado y ofrecido en el Régimen de Transferencias, sin oferta alguna por él, a titular indiscutible con sueños de Selección Nacional. A poco tiempo de que el estratega Juan Carlos Osorio dé a conocer la lista de convocados para el amistoso contra Islandia de la siguiente semana, Jesús Sánchez reconoce su anhelo de integrar la lista tricolor.



A final de cuentas el lateral derecho del Guadalajara ha hallado la regularidad que tanto le faltó durante sus primeros años en la hoy llamada Liga MX. Se lo debe a Matías Almeyda, quien lo habilitó en la posición que hoy le hace pieza clave en el esquema rojiblanco.



“Es el deseo de todo jugador (ir al combinado Tricolor), pero primero voy a hacer las cosas bien, acá en Chivas, y después pensaremos en eso”, compartió el “Chapo”, tras la victoria del Rebaño Sagrado en Querétaro, con un gol suyo. “Ahorita estoy pensando en Chivas. Si llega la convocatoria, (me sentiré) feliz, pero mi mente está acá y trato de disfrutarlo”.



No podía ser distinto tras dejar de ser blanco de protestas por parte de la afición. Debutó el 7 de agosto de 2010, frente al San Luis, pero su posición original era atacante. Recibió oportunidades y falló, hasta que el “Pelado” le dio el costado derecho de la zaga. Todo cambió a partir de entonces. Ha faltado a uno de los más recientes 25 encuentros ligueros del Guadalajara. Los abucheos desaparecieron e incluso, la gente ya le aplaude.



“Es la misma carrera”, sentenció el sonorense. “Sabemos que no siempre se puede estar hasta arriba; habrá altibajos y hay que saber aguantar”.



Él lo hizo y su fortaleza es valorada por sus compañeros, quienes le aprecian. Es por ello que festejaron tanto la anotación de un triunfo que les vino en buen momento.



“Nos da más tranquilidad para trabajar en esta semana, que va a ser muy intensa por los distintos partidos que tenemos, pero estamos bien, contentos y con la mentalidad de seguir trabajando”, expresó.