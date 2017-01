Raúl Jiménez se vuelve a lesionar; "Chicharito" se siente uno más

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Pese a que estaba considerado para participar en el encuentro, aunque sea como suplente, el delantero mexicano Raúl Jiménez no tuvo actividad este 30 de enero —con el Benfica— frente al Vitória Setúbal, debido a que sufrió una lesión de último minuto.



Las Águilas portuguesas informaron que el hidalguense padece un esguince en la corva izquierda. Aún no se anuncia cuál será el tiempo de recuperación.



Por otro lado, en declaraciones realizadas para el sitio oficial del Bayer Leverkusen, Javier Hernández mencionó que no se siente un ser especial, sino “un simple mexicano que vive fuera del país y que hace todo lo posible para cumplir con sus sueños”.



El rostro del “Chicharito” aparece en la exposición de fotografías “Heimat” realizada por el alemán Carsten Sander, la cual está colocada a lo largo del Paseo de la Reforma.