Patriots, entusiasmados por su posible partido en México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Este 1 de febrero, Roger Goodell, comisionado de la NFL , tendrá su tradicional comparecencia con los medios de comunicación en la cual se espera que confirme que la próxima temporada, los Patriots de Nueva Inglaterra visitarán a los Raiders de Oakland en un partido oficial en el Estadio Azteca. Pero mientras eso ocurre, estrellas de los Patriots se mostraron entusiasmados de viajar la capital mexicana para este encuentro.El quarteback Tom Brady, el receptor Julián Edelman y el cornerback Malcolm Butler, sostuvieron que están conscientes de la pasión que existe en nuestro país. Butler fue más allá y dio como un hecho que el Coloso de Santa Úrsula, acogerá a dos de los cinco equipos más populares qué hay en la República Mexicana.“Me emociona jugar México por primera vez. Es una experiencia que cualquiera de nosotros quisiera tener. Pude percatarme qué hay una vibra increíble", comentó Butler, quien hace dos años se convirtió en el héroe de los “Pats” al lograr la intercepción con la que evitaron la derrota en el Super Bowl XLIX, ante los Seahwaks de Seattle.Brady, quién está en la antesala de ser el quarterback con más anillos de campeón en la historia de la NFL , mencionó que disputar un partido en el Azteca sería grandioso. “Increíble... Creo que tener una oportunidad de ir a jugar será una gran experiencia y enfrentar a los Raiders de Oakland, tanto por el juego y los fans. Sé que hay muchos de ellos porque los vi en el encuentro contra Texans. He escuchado del Estadio Azteca, que es muy grande e impactante, le cabe mucha gente y eso emociona", apuntó Tom Brady durante la hora en la que estuvo contestando las preguntas de la prensa.De concretarse, el Patriots contra Raiders será el tercer partido oficial de la liga en nuestro país, luego de que en 2005 los 49ers de San Francisco y los Cardinals de Arizona inauguraron los compromisos internacionales. “Vi un pedazo del juego entre Oakland y Texans, me pareció muy bueno. Si vamos allá, será asombroso. La cultura mexicana ha sido muy importante en mi vida, soy de California, y tengo muchos amigos mexicanos. Sería una experiencia espectacular", externó Edelman. El 21 de noviembre del año pasado, los Raiders jugaron de local ante los Texans de Houston, en un compromiso que restableció la relación de México con la NFL en cuanto a juegos oficiales y que fue designado como Monday Night.Aunque para el partido de este año los Raiders fungirían de local, se espera que por la cantidad de fanáticos que han arraigado, los Patriots inclinen el Azteca a su favor.“Ya me habían comentado que los mexicanos tienen una gran cantidad de fanáticos de nuestro equipo. Espero que si jugamos en la Ciudad de México, se vea reflejado en las tribunas”, dijo el defensivo Rob Ninkovich.En caso de ganar este domingo, el quinto Vince Lombardi en sus vitrinas sería el crédito con el que llegarían los Patriots a nuestro país, sería absoluto.