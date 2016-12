Bradley: Swansea no tuvo "agallas" para mantenerlo en cargo

LONDRES(AP )

Los dueños de Swansea "perdieron los estribos" y "no tuvieron las agallas" para mantener en su puesto al técnico Bob Bradley, dijo el propio ex timonel de la selección estadounidense.



Bradley fue despedido después de 11 partidos al mando del club de la liga Premier, que está penúltimo en la tabla y en la zona de descenso. Durante su mandato, Swansea perdió siete veces y permitió 29 goles.



En una entrevista con ESPN FC, el entrenador de 58 años dijo que los codueños de Swansea, los estadounidenses Jason Levien y Steve Kaplan, "reaccionaron a los fanáticos y no tuvieron las agallas para seguir con el proceso. No estoy contento por eso".



El técnico que dirigió a la selección de Estados Unidos entre 2006-11 agregó que ambos dueños usaron la palabra "injusto" para describir la situación.



"Pero uno siempre le dice a sus jugadores que este deporte te presenta todo tipo de retos. Puede ser un deporte cruel. Para poder ser exitosos, hay que ser fuerte, hay que creer en tu trabajo, hay que creer en la forma que haces las cosas como grupo. No puedes descarrilarte cada vez que algo te sale mal", agregó.