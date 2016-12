Ibáñez busca recuperar nivel futbolístico tras lesión

TORREÓN, Coahuila(SUN)

César Ibáñez, defensa de Santos Laguna, buscará retomar su nivel futbolístico tras superar una lesión de ligamentos de la rodilla izquierda.



“He ido de menos a más, empecé como comodín en los ejercicios, conforme pasan los entrenamientos y los minutos de partido voy ganando confianza, espero que sea pronto y hacer las cosas como antes”.



Comentó que “hubo gente que me apoyó siempre, mi familia, mis hijos, mis papás, mi novia, mis compañeros, gente del Club, de fisioterapia, que siempre estuvo al pendiente de las necesidades que tuviera, eso me ayudó bastante, hoy lo veo como una nueva oportunidad, quiero aprovecharla al máximo, estoy al cien, es cuestión de entrenamiento y disciplina, espero pronto retomar el nivel que tenía”.



Ibáñez señaló que el técnico José Manuel de la Torre “me dice que tome el tiempo que sea necesario, no hay que apresurarse después de tanto tiempo estando lesionado, es entendible que en algunas jugadas divididas no choque y trabe, me dice que el día que esté listo para competir en el grupo después lo haré con los rivales”.