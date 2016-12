Omar Bravo volvería a Chivas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Omar Bravo podría retornar a Chivas del Guadalajara, luego de que no entra en planes del Carolina Railhawks de la NASL y le resta un año de contrato con el Rebaño.



El acomodo en un equipo para el mochiteco luce complicado, ya que se trata de un futbolista de 37 años con un salario cercano a los 1.7 millones de dólares, algo que los equipos de la Liga Mx pensarían antes de integrarlo a sus filas.



Hace unos días tomó fuerza la posibilidad de que el goleador histórico del Guadalajara regresará al futbol mexicano, pero al Ascenso Mx con Dorados de Sinaloa. Sin embargo, el propio delantero prefirió buscar otras opciones.



El futuro del atacante se definirá el próximo 31 de enero de 2017, día en que se cierran los registros para futbolistas que juegan en otras ligas. De no ser así, el ex seleccionado nacional se quedaría inactivo, apenas seis meses después de emigrar a la segunda división del balompié estadounidense.



Por ahora, las Chivas del argentino Matías Almeyda continúa su preparación para el debut en el Torneo Clausura 2017, ante Pumas.