West Ham, el equipo de Chicharito, se burla de Enrique Peña Nieto

LONDRES, Inglaterra(Tomada de El Diario)

Si no mejoramos, nos van a meter otros tres... no, menos, como cinco. https://t.co/jDtPu2d69y — WestHamEspañol (@WestHamEspanol) 29 de noviembre de 2017

El West Ham no la está pasando nada bien en la Premier League y luego de la derrota 0-4 de este miércoles frente al Everton, en duelo de la fecha 14, el equipo donde juega el delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández aprovechó para “trollear” al presidente de México, Enrique Peña Nieto, según informó El Diario Al concluir el primer tiempo, cuando los “Hammers” ya perdían 0-2, el club lanzó un tuit a través de su cuenta oficial, en la que recordaron un comentario erróneo de Peña Nieto.“Si no mejoramos, nos van a meter otros tres… no, menos, como cinco”.La burla del equipo inglés hace referencia a las palabras del presidente mexicano, durante una entrevista donde hablaba de su llegada a Oaxaca para revisar los daños causados por el sismo en septiembre pasado.“Estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos ya a un minuto de aterrizar, a menos, yo creo como a cinco minutos estamos en el descenso ya para bajar en Oaxaca”.