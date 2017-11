LMB presenta a la primera mujer ampáyer

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Liga Mexicana de Beisbol presentó a la primera mujer que se desempeña como ampáyer en la historia del organismo, se trata de Luz Alicia Gordoa, originaria de Culiacán, Sinaloa, quien ya ha visto acción en cinco juegos de la Liga Invernal Mexicana.



Al respecto, Gordoa dijo que ser la primera mujer ampáyer en la Liga Mexicana es algo que nunca imagino que podría pasar.



"La verdad nunca pensé en tener esta oportunidad, he sido durante siete años en ligas de Culiacán, y he tomado cursos para ser árbitro del máximo circuito, pero nunca me imaginé que podría ser ampayer de Liga Mexicana", comentó.



Al preguntarle cómo había sido el momento de tomar la decisión de convertirse en profesional del ampayeo, señaló que "no lo pensé, sin dudarlo inmediatamente dije que sí, después lo consulté con mi familia, y me apoyaron en todo momento, y con su bendición dejé todo para ser ampáyer de Liga Mexicana".



Luz Gordoa, aseguró que más que por ser mujer, está en la plantilla de la Liga Mexicana, por sus conocimientos y su capacidad.



"Estoy consciente de que me puedo equivocar como cualquiera de mis compañeros, pero al igual que ellos me preparo física, académica y mentalmente, para competir sin importar si soy mujer o no", aseveró.



Mientras, este fin de semana, en lo que será la última serie de la temporada regular de la LIM, que disputarán los Cajeteros de Celaya vs Diablos Rojos en el Fray Nano, Luz Gordoa, será parte de la tercia que estará sentenciando las acciones en el parque capitalino.