Pican Abejas en Querétaro

QUERÉTARO, México(SUN)

A pesar de que contaron con unas gradas prácticamente llenas, la quinteta de Libertadores de Querétaro no tuvo la puntería necesaria para hacer valer su condición de local y cayó 80-93 ante Abejas de Guanajuato.



Ambos equipos llegaban a este partido de temporada regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) con 4 juegos ganados y siete perdidos, por lo que sobre la duela se esperaba un duelo parejo; sin embargo a los queretanos les volvió a costar trabajo los primeros cuartos y casi todo el tiempo estuvieron abajo en el marcador.



Por su parte, Abejas mostró un mejor desempeño en los tiros, de ahí que dejó las estadísticas con un porcentaje de 52 sobre el perímetro de 3, mientras que los locales solamente tuvieron un 30 por ciento de efectividad en dicho departamento.



El único jugador del equipo naranja que aportó la cantidad de puntos a la que tiene acostumbrado al público fue el puertorriqueño Jonathan Rodríguez, que finalizó el juego con 23 unidades y tuvo su mejor desempeño desde la línea de castigo capitalizando 6 de 7 oportunidades.



Al final del partido el coach Víctor del Barba lamentó que sus Libertadores no mostraron el orden táctico deseado, y no plasmaron sobre la duela el trabajo realizado durante la semana, además resaltó que las bajas de Raúl Borquez y Gerard DeVaugh (que presentaron problemas de salud días previos al encuentro) terminaron por afectar el rendimiento colectivo.



El segundo cotejo de esta serie se llevará a cabo este viernes en punto de las 21:00 horas, y al terminar los jugadores del equipo queretano Jonathan Rodríguez y Raúl Borquez harán maletas para viajar a Guanajuato y participar en el Juego de Estrellas de la LNBP este domingo 3 de diciembre.