FIFA dice que cumplirá con metas de ingresos

MOSCU (AP )

A pesar del impacto financiero que representa no contar con selecciones como Italia y Estados Unidos, la Copa del Mundo de 2018 cumplirá con los ingresos que tiene previstos la FIFA, afirmó el director comercial del organismo.



La derrota de Italia en el playoff europeo restó decenas de millones de dólares al valor de los derechos de transmisión que todavía no han sido vendidos.



Italia es uno de los mercados más valiosos para la FIFA, con valor de 200 millones de dólares por cada Mundial.



En tanto, el fracaso de Estados Unidos en las eliminatorias de la Concacaf afecta la búsqueda de cuatro patrocinadores norteamericanos para un nuevo programa regional de ventas.



Por ahora, sólo se ha vendido uno de 20 puestos para patrocinadores mundiales, y fue a un banco propiedad de un oligarca ruso.



“Todos estamos molestos porque Estados Unidos no se clasificó, lo que francamente fue algo inesperado”, dijo el director comercial de la FIFA, Philippe Le Floc’h, quien ha buscado acuerdos con firmas estadounidenses del campo de la tecnología.



De todas formas, el funcionario insistió que la FIFA alcanzará su meta de ingresos de 5 mil 660 millones de dólares para el período de ventas de 2015-18, incluso con algunos huecos en el pelotón de 34 posibles patrocinadores.



La FIFA no divulga el valor de cada acuerdo, aunque la categoría de patrocinadores regionales recibió cuatro millones de dólares en 2016 de parte del banco ruso Alfa-Bank, según el informe financiero del organismo rector del futbol.