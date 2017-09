(SUN)

Andrés Guardado pudo llegar al Real Madrid. Sí, así como lo leen, el mexicano recibió una oferta del equipo español en el 2006, pero por razones de la directiva del Atlas no se consumó el fichaje.



'El Principito' era visto con muy buenos ojos por la directiva merengue. Guardado era objetivo del Madrid ni más ni menos que para suplir al lateral brasileño Roberto Carlos.



En entrevista para la UEFA, el ahora jugador del Betis confesó que en Atlas no lo dejaron salir y el Real Madrid terminó fichando a Marcelo.



"Sí, hicieron una oferta, para ir al Castilla. Estaban buscando al sucesor de Roberto Carlos por aquel entonces y sí, me buscaron para ir seis meses y ver mi evolución, y si podía dar el salto al primer equipo", expresó el ex jugador del PSV.



Andrés Guardado venía de jugar el mundial de Alemania 2006 con la Selección Mexicana, y por tal motivo la directiva tapatía impidió su salida.



"En aquel momento había jugado un Mundial y mi equipo no creía que debiera ir a una filial, aunque fuera el del Real Madrid. Y ficharon ese mismo año a Marcelo, y mira como ha progresado", asevera.



Entre otras cosas, el jugador del Betis comentó en la entrevista que su referente en el futbol es Rafael Márquez "por su carrera, por ser mexicano y por lo que representa para el futbol mexicano".



Asimismo, expresó que Phillip Cocu, del PSV y Ernesto Valverde, del Barcelona, han sido los entrenadores que más han marcado su carrera en Europa.



"Creo que Cocu por la progresión que me dio. Y también me gustó y aprendí bastante de Ernesto Valverde en el Valencia", mencionó el seleccionado mexicano.



Sobre Paco Jémez opinó: Es positivo sobre todo por su mentalidad. Es muy atrevida, donde no tiene pelos en la lengua, y que hace lo que piensa que es mejor para él y para su equipo. Entrenadores así, vengan de donde vengan, son bienvenidos por esa mentalidad ofensiva.