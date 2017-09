F1: Hamilton logra la pole del GP de Malasia; Vettel último

SEPANG, Malasia(AP )

Lewis Hamilton logró el sábado la pole del Gran Premio de Malasia con otra magnífica actuación bajo presión, mientras que su principal rival en la lucha por el campeonato mundial, Sebastian Vettel, no pudo terminar la sesión de clasificación y largará último en la carrera del domingo.Después de tener dificultades en las tres sesiones de práctica, en las que no superó el quinto puesto, el bólido Mercedes de Hamilton despertó en la clasificación y consiguió la 70ma pole de su carrera. El piloto de Ferrari, Kimi Raikkonen, lo acompañará en la primera fila de la parrilla.Vettel, en cambio, arrancará último en la que fue otra actuación decepcionante para el astro de Ferrari de la Fórmula Uno.“No sabíamos si íbamos a resolver nuestros problemas o no. Los Ferraris parecían tener la ventaja”, dijo Hamilton. “No teníamos idea de lo que iba a suceder hoy. De alguna manera le dimos la vuelta”.Los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Daniel Ricciardo, ocuparán la segunda fila, mientras que el compañero de Hamilton en Mercedes, Valtteri Bottas, partirá quinto. El mexicano Sergio Pérez partirá noveno en su Force India.El calor y la humedad del circuito de Sepang dejaron drenado a Hamilton, que se colocó una toalla alrededor del rostro en varias ocasiones y todavía parecía estar sin aliento mientras contestaba las preguntas de la prensa.